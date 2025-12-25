Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 13:40

Путин поздравил Трампа с Рождеством

Песков: Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю Рождества

Президент РФ Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравительную телеграмму по случаю Рождества, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. 25 декабря этот праздник отмечают католики и протестанты, передает ТАСС.

Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму, — сказал Песков.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей инославных церквей, отмечающих Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю. В числе адресатов телеграммы — папа римский Лев XIV, католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III и другие.

До этого сообщалось, что Санта-Клаус во время международного турне посетил на Рождество МКС. Во время пролета над Латинской Америкой волшебник резко сменил курс и поднялся до уровня Международной космической станции.

При этом в Пентагоне заявляли, что в канун Рождества американские и канадские военные будут отслеживать полет Санта-Клауса. Более тысячи военнослужащих и гражданских лиц отвечают на звонки детей со всего мира.

Россия
Владимир Путин
Дмитрий Песков
США
Дональд Трамп
Рождество
