Путин поздравил Трампа с Рождеством

Президент РФ Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравительную телеграмму по случаю Рождества, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. 25 декабря этот праздник отмечают католики и протестанты, передает ТАСС.

Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму, — сказал Песков.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей инославных церквей, отмечающих Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю. В числе адресатов телеграммы — папа римский Лев XIV, католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III и другие.

До этого сообщалось, что Санта-Клаус во время международного турне посетил на Рождество МКС. Во время пролета над Латинской Америкой волшебник резко сменил курс и поднялся до уровня Международной космической станции.

При этом в Пентагоне заявляли, что в канун Рождества американские и канадские военные будут отслеживать полет Санта-Клауса. Более тысячи военнослужащих и гражданских лиц отвечают на звонки детей со всего мира.