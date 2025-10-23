Военкор рассказал, почему Трамп «сдал назад» в вопросе Украины Военкор Коц: Трамп понял, что не может разрешить украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп понял, что «не тянет» разрешение украинского конфликта, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале, комментируя отказ Вашингтона от переговоров и санкции против России. По его словам, у главы Белого дома нет ни терпения, ни дальновидности.

Он понял, что не тянет разрешение «девятого конфликта». <…> У американского президента не нашлось ни дипломатического терпения, ни геополитической дальновидности, чтобы заниматься этим вопросом вдолгую. Ему нужны быстрые победы здесь и сейчас, — написал Коц.

По его словам, Трамп стремится добиваться немедленных успехов, невзирая на последствия. После завершения одной военной операции сторона конфликта нередко сразу же совершает новые атаки, приводящие к гибели десятков мирных жителей.

Коц отметил, что Россия в свою очередь не хочет сценария, схожего с ситуацией между Израилем и Палестиной. По его словам, Москва ясно обозначила свою позицию: никаких сомнительных соглашений не последует.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США являются противником России и отмена саммита в Будапеште это доказала. По его мнению, Трамп «полноценно встал на тропу войны».