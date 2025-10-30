Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ Песков: Вашингтон пока не направлял Москве предложений по ДСНВ

США пока не направляли России предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, прогресса в этой области пока нет.

Пока никаких субстантивных предложений со стороны Вашингтона не было, — сказал Песков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вашингтон, вероятно, не планирует продлевать ДСНВ. Он отметил, что история свидетельствует о том, что американцы не стесняются нарушать соглашения.

До этого директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников заявил, что Россия планирует сохранить возможность продления Договора СНВ. По его словам, страна привержена мерам по поддержанию стабильности в ядерной сфере.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия не предлагала «изыскивать творческие способы» для дальнейшей пролонгации ДСНВ. Она добавила, что такая опция не предусмотрена в самом договоре, а его продление стало бы «нетривиальной задачей».