Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 13:10

Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ

Песков: Вашингтон пока не направлял Москве предложений по ДСНВ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

США пока не направляли России предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, прогресса в этой области пока нет.

Пока никаких субстантивных предложений со стороны Вашингтона не было, — сказал Песков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вашингтон, вероятно, не планирует продлевать ДСНВ. Он отметил, что история свидетельствует о том, что американцы не стесняются нарушать соглашения.

До этого директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников заявил, что Россия планирует сохранить возможность продления Договора СНВ. По его словам, страна привержена мерам по поддержанию стабильности в ядерной сфере.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия не предлагала «изыскивать творческие способы» для дальнейшей пролонгации ДСНВ. Она добавила, что такая опция не предусмотрена в самом договоре, а его продление стало бы «нетривиальной задачей».

Россия
Дмитрий Песков
США
ДСНВ
договоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Набиуллина развеяла миф о «спасительности» льготных кредитов
Мужчина случайно выиграл $100 тысяч после похода в парикмахерскую
В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» номеров
Манипулятор пробил краном лобовое стекло легковушки и попал на видео
Эксперт предупредила о бандах мошенников-риелторов
Коц объяснил, что армии России дает освобождение Красногорского
«Инкогнито»: отец Маска рассказал о его поездках в Россию
Кардиолог рассказал о различиях между типами инсультов
Убийство или инсценировка? Что известно о «смерти» блогера Позднякова
Названо самое откровенное действие в отношениях по мнению молодежи
В российском регионе частично ограничили работу Telegram и WhatsApp
Обезглавленный труп женщины обнаружили в лесопарке
Миронов назвал отрасли экономики, где мигрантам нужно запретить работать
Стало известно о новых тенденциях в борьбе с ожирением в России
Хочется квашеной капусты прямо сейчас? Сделайте в пакете за 3 часа
Суд отклонил ходатайство о пересмотре дела Валиевой
Полиция арестовала двух подростков за теракт на железной дороге
Раскрыт недостаток правления Черномырдина
Ушел из жизни актер Театра Вахтангова
Финансист раскрыла тонкости нового закона о банковских вкладах
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.