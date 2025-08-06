Трагедия в Краматорске: чем опасен цезий-137

Радиоактивный дом в Краматорске — это не сюжет фильма ужасов, а реальная трагедия, растянувшаяся почти на десятилетие в советском городе в 1980-х годах. Ее причиной стала крошечная радиоактивная капсула, замурованная в бетонной стене панельной многоэтажки. Разберемся в деталях этого жуткого инцидента, его последствиях и узнаем, чем же так опасен цезий-137 в доме.

Что произошло в Краматорске: хронология событий

Дом, который впоследствии получил статус радиоактивного, был сдан в эксплуатацию в 1980 году. Никто из новоселов не подозревал, что внутри одной из стеновых панелей скрывается смерть. Причиной трагедии стала радиоактивная капсула в доме — промышленный изотопный излучатель на основе цезия-137. Эта капсула размером всего 4 х 8 мм и с уровнем излучения около 1800 рентген применялась в радиоизотопном уровне на Каранском карьере Донецкой области и была утеряна там в конце 1970-х годов прошлого века. Поиски были организованы плохо, а доложить о потере «наверх» побоялись, предпочитая замять инцидент. В результате источник вместе со щебнем попал на завод ЖБИ, был залит бетоном и оказался внутри панели, из которой собрали дом в Краматорске.

Что произошло в Краматорске: хронология событий Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

1981 год, лето: в квартире на первом этаже дома неожиданно умирает девушка 18 лет. Врачи не находят явных оснований, девушка считалась здоровой. В 1982 умирает ее младший брат — ему было всего 16 лет. Диагноз — лейкоз. Семья, сломленная горем, покидает проклятую, как им кажется, квартиру. Спустя некоторое время умирает мать погибших подростков. Тоже от лейкоза.

1987 год: опустевшую квартиру заселяет новая семья. Вскоре их сын-подросток заболевает и умирает от лейкоза. Его младший брат тоже серьезно болен. Врачи говорят о наследственной предрасположенности или «плохой экологии».

1989 год: отец умершего мальчика, не веря в случайность и наследственность, проявляет настойчивость, доходящую до отчаяния. Он замечает странный выжженный участок на ковре в спальне детей и добивается проверки квартиры специалистами санэпидстанции на предмет радиации. Радиоактивная зона обнаружена, счетчики Гейгера зашкаливали, показывая радиационный фон, который превышал допустимый показатель в сотни раз. Особенно высокий фон был зафиксирован в детской, в смежной квартире за стеной и этажом выше.

Людей из наиболее пострадавших квартир срочно отселяют. Проводится тщательное обследование. Радиоактивный источник локализуется в бетонной стене, где и была обнаружена капсула с цезием-137. Этот фрагмент стены вырезают под строгим контролем и доставляют в Киевский институт ядерных исследований. Там из бетона извлекают ту самую капсулу с цезием-137, которая находилась в стене дома. По сохранившемуся заводскому номеру окончательно устанавливают ее происхождение — Каранский карьер.

Итог трагедии в Краматорске: по разным данным, от последствий облучения цезием-137 в доме скончалось от 4 до 6 человек (включая четырех несовершеннолетних), 17 жильцов получили значительные дозы облучения, приведшие к инвалидности. Ответственности за произошедшее никто не понес — ключевые виновники потери капсулы на карьере либо скрылись, либо уже умерли. Дом № 7 на бывшей улице Гвардейцев-Кантемировцев стоит на своем месте до сих пор.

Чем опасен цезий-137 для здоровья

Цезий в доме в Краматорске стал невидимым убийцей. Но чем же так страшен этот радиоактивный изотоп? Цезий-137 (¹³⁷Cs) — искусственный радионуклид, один из наиболее распространенных и опасных продуктов деления ядер урана и плутония. Его печальная известность обусловлена сочетанием ключевых свойств:

Длительный период полураспада: активность источника уменьшается вдвое лишь через 30 лет. Чтобы она снизилась до относительно безопасного уровня (примерно 1% от исходной), требуется около 200 лет. Цезий-137 в стене дома в Краматорске сохранял смертоносную активность на протяжении всего трагического десятилетия.

Высокоэнергетическое излучение: цезий-137 распадается, испуская бета-частицы (электроны). При этом 94,6% распадов приводят к образованию возбужденного ядра дочернего изотопа — бария-137m. Это ядро почти мгновенно (период полураспада — 2,55 минуты) переходит в основное состояние, испуская проникающее гамма-излучение с энергией 0,6617 МэВ. Именно это гамма-излучение представляет главную опасность при внешнем облучении от источника, как в случае с радиоактивной стеной в доме. Оно способно проникать через значительные толщи материалов (включая бетонные стены, хотя и ослабляясь) и облучать организм человека насквозь, повреждая клетки и ДНК.

Чем опасен цезий-137 для здоровья Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Химическое сходство с калием: цезий — щелочной металл, химически близкий к калию (K). Это критически важно при внутреннем загрязнении. Если цезий в доме попадает внутрь организма (через пыль при разрушении капсулы, хотя в Краматорске капсула осталась целой и пыли не было), он ведет себя подобно калию. Распределяется по всем мягким тканям, включая мышцы. Это приводит к равномерному облучению всего тела изнутри как бета-частицами (повреждающими близлежащие ткани), так и гамма-излучением (способным выходить наружу). Исследования также указывают на его возможное концентрирование в поджелудочной железе.

Высокая подвижность в окружающей среде: соединения цезия, особенно хлорид цезия (CsCl), очень хорошо растворимы в воде. Если источник разрушается (чего не случилось в Краматорске, но произошло, например, в Гоянии, Бразилия, в 1987 году), цезий легко распространяется с водой, пылью, загрязняет почву, всасывается растениями и включается в пищевые цепи (биоаккумуляция).

Воздействие цезия на здоровье

Острое лучевое поражение возникает при очень высоких дозах облучения за короткий промежуток времени (как у ликвидаторов, работавших вплотную с источником). Симптомы: тошнота, рвота, диарея, снижение количества клеток крови (лейкоцитов, тромбоцитов), внутренние кровоизлияния, инфекции, при сверхвысоких дозах — смерть в течение часов, дней или недель. В Краматорске жильцы получали хроническое, а не острое облучение.

Хроническое облучение (как в Краматорске): постоянное воздействие даже умеренно повышенных доз радиации, растянутое на месяцы и годы. Главные последствия:

Повышенный риск рака. Особенно лейкозов (рак крови), что стало непосредственной причиной смерти жертв трагедии в Краматорске. Также повышается риск солидных раков (щитовидной железы, легких, желудка, поджелудочной железы и др.). Рак может развиться через много лет или даже десятилетий после облучения. Цезий-137 в доме создавал именно такой хронический фон.

Лучевая катаракта: помутнение хрусталика глаза.

Сердечно-сосудистые заболевания: исследования указывают на повышенный риск при хроническом облучении.

Наследственные эффекты: повреждение ДНК в половых клетках может потенциально приводить к наследственным заболеваниям у потомства, хотя эпидемиологические данные у человека сложно собрать.

Чем опасен цезий-137 для здоровья Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ослабление иммунитета: повышает восприимчивость к инфекциям.

В случае Краматорска жильцы, особенно дети, чьи комнаты часто находились рядом с радиоактивной стеной в доме, получали дозы, многократно (в сотни раз) превышающие естественный фон. Дети более радиочувствительны, чем взрослые, что объясняет трагическую последовательность смертей именно среди подростков.

Как защититься от радиационного заражения

Трагедия с цезием-137 в стене дома в Краматорске — страшный урок важности радиационной безопасности и бдительности. Хотя шанс столкнуться с замурованным в стене источником ничтожно мал, понимание базовых принципов защиты от радиации жизненно необходимо.

Основные принципы защиты от внешнего облучения (как в случае радиоактивной стены):

Сократите до минимума время пребывания вблизи источника излучения. Доза облучения прямо пропорциональна времени воздействия. Если подозреваете радиоактивную стену в доме или предмет — немедленно покиньте это место и сообщите специалистам.

Увеличьте расстояние до источника. Интенсивность излучения уменьшается пропорционально квадрату расстояния (если отойти вдвое дальше, интенсивность падает в 4 раза). Даже несколько метров могут критически снизить дозу. Не приближайтесь к подозрительным предметам!

Используйте материалы, поглощающие излучение. Для гамма-излучения цезия-137 наиболее эффективны плотные материалы:

Свинец: очень эффективен даже при относительно небольших толщинах. Используется в спецодежде (свинцовые фартуки), защитных экранах и контейнерах для источников.

Бетон: толстые бетонные стены или перекрытия обеспечивают хорошую защиту (в Краматорске бетон панели был недостаточной толщины для экранирования мощного источника внутри него).

Сталь/чугун: также используются для экранирования.

Защита от внутреннего загрязнения (если источник разрушен):

Крайне важно не допустить попадания радиоактивных веществ внутрь организма. Не есть, не пить, не курить в зоне возможного загрязнения. При необходимости нахождения в зоне загрязнения использовать средства индивидуальной защиты (респираторы, маски для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, перчатки, бахилы, комбинезоны для защиты кожи). Тщательное мытье рук и тела, дезактивация одежды и поверхностей при подозрении на загрязнение. Употреблять только проверенные на радиацию продукты и воду, особенно в зонах, пострадавших от аварий (например, после Чернобыля или Фукусимы).

Если попадание цезия-137 внутрь организма подтверждено (специальными измерениями — счетчики излучения всего тела, анализ мочи), применяется:

Ферроцианид железа (III): это наиболее специфическое средство. Препарат связывает ионы цезия в кишечнике, резко снижая их всасывание (если препарат принять сразу) и усиливая выведение уже всосавшегося цезия из организма через кишечник, прерывая его кишечно-печеночную циркуляцию. Прием позволяет сократить биологический период полувыведения цезия-137 с ~70–110 дней до ~30 дней, что существенно снижает дозу внутреннего облучения.

Диуретики могут назначаться для усиления выведения через почки, но их эффективность против цезия ниже, чем у Ферроцианида железа.

Что делать при подозрении на радиационную опасность:

Не приближаться! Запомните место, но отойдите на безопасное расстояние (минимум 10–20 метров, чем дальше — тем лучше).

Как защититься от радиационного заражения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не трогать! Ни в коем случае не пытайтесь поднять, вскрыть, перенести предмет. Не кладите его в карман!

Позвоните в службу спасения, МЧС, полицию. Четко опишите место, где находится предмет, и его внешний вид (размер, цвет, надписи, есть ли повреждения). Следуйте указаниям оператора. Предупредите других людей, чтобы они не приближались.