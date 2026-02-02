Ядерное оружие России: мощность, потенциал и дальность действия

В 2026 году истекает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), который ограничивает ядерные арсеналы России и США. Сегодня расскажем, из чего состоит арсенал ядерного оружия России и какими классами боеприпасов для различных носителей он представлен. По официальным данным, РФ располагает ракетами, бомбами и снарядами нескольких видов, которые могут запускаться с земли, с воды или с воздуха. Эксперты считают, что на данный момент наша страна лидирует в гонке вооружений с США.

Сейчас тактическое ядерное оружие России выступает скорее в качестве сдерживающего фактора, чем как орудие боя. Именно поэтому тактическое вооружение имеет небольшую мощность в сравнении со стратегическим и располагается ближе к государственным границам. К примеру, комплекс «Искандер», по разным данным, может поразить цель на расстоянии 500–650 км. Точные цифры назвать нельзя, так как данные, которые выдают официальные источники, могут быть и завышены, и занижены в стратегических целях.

Сколько ядерного оружия у России

Российская Федерация, в отличие от Штатов, постоянно занимается модернизацией ядерного вооружения, и сейчас 90% боевого атома мира распределено между двумя этими странами. По официальным данным, количество ядерных боеголовок в РФ составляет порядка 4300 единиц, а в США — около 3700 (речь идет о военных запасах, то есть о развернутых боеголовках, а также о боеголовках, которые находятся в хранилищах и могут быть развернуты после некоторой подготовки). По данным, взятым из открытых источников в США, средняя мощность одной боеголовки составляет 200 килотонн.

Стратегическое ядерное оружие РФ состоит из ракет высокой дальности. Они могут быть запущены с земли, с корабля или подводной лодки, с подвижного комплекса или бомбардировщика. Их названия говорят сами за себя: «Ярс», «Сатана» («Сармат»), «Тополь-М», «Авангард», «Кинжал», «Синева», «Лайнер», «Булава», «Посейдон», «Циркон».

Ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой «Тополь» Фото: Министерство обороны РФ

Ядерное оружие России на сегодняшний день представлено несколькими видами ракет, которые называют «совершенным оружием»: их не может засечь западная система ПВО, они могут лететь через Северный и Южный полюсы, развивают гиперзвуковую скорость и прямо в полете могут менять высоту, направление и скорость.

Межконтинентальный комплекс «Ярс» способен поразить цель на расстоянии 12 тыс. км, при этом он несет от двух до шести боеголовок, которые можно запрограммировать как на одну цель, так и на разные. Гиперзвуковой комплекс «Сармат» на Западе прозвали «Сатана», а российские военные называют его «Судный день». Он несет от семи до десяти боеголовок, при этом дальность поражения составляет 18 тыс. км, а максимальная мощность заряда — 750 килотонн.

К тактическому ядерному оружию России, которое еще называют малым, относят боеприпасы, которые можно запустить с помощью артиллерийской установки:

«Тюльпан»

«Искандер»

«Гиацинт»

«Малка»

На сегодняшний день бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, отнесли бы к малому ядерному оружию, так как их мощность составляла 15 килотонн и 21 килотонну соответственно.

Установка межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард» в шахтную пусковую установку Фото: Министерство обороны РФ

Ядерное оружие России сегодня

Еще в 1970 году был заключен Договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому страны, обладающие таким оружием, не могут передавать его тем, у которых его нет. Однако США, по некоторым данным, имеют тактическое ядерное вооружение в нескольких странах Европы.

НАТО утверждает, что хранение ядерного оружия не идет вразрез с договором, так как обслуживанием систем в других странах полностью занимается персонал из США. В 2023 году стало известно о том, что Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии. При этом было заявлено, что международные обязательства страны по нераспространению ядерного оружия нарушены не будут.

По официальным данным, ядерное оружие России было только размещено на территории Белоруссии, а не передано ей. И в соответствии с практикой США его обслуживанием занимается исключительно персонал из России. Речи об обучении белорусских работников не было. При этом военные Белоруссии учатся применять ядерное оружие, но только на тренировочных макетах.

Ранее мы рассказывали об автомобилях ЗИС, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне.