02 февраля 2026 в 02:49

В ЦРУ предупредили о возможном размещении ядерного оружия США в Гренландии

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США могут разместить ядерное оружие в Гренландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США могут разместить ядерное оружие на территории Гренландии, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, Соединенные Штаты всегда могли делать то, что им нужно.

Да, конечно. В Англии у нас уже есть ядерное оружие. В чем тут разница? <…> Соединенные Штаты всегда могли делать то, что им нужно, — сказал Джонсон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил: переговоры с Европой, касающиеся контроля над Гренландией, уже начались. По мнению американского лидера, сторонам удалось согласовать многое. Он выразил уверенность, что это будет «хорошая сделка для всех».

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Трампа из-за ситуации вокруг Гренландии, заявив, что это может создать опасный прецедент. Он также осудил европейские страны за отправку небольшого военного контингента в поддержку Дании.

Кроме того, делегации Дании, Соединенных Штатов и Гренландии провели трехстороннюю встречу, посвященную арктической повестке. Основной темой переговоров, состоявшихся 28 января, стали вопросы безопасности в регионе с учетом интересов всех сторон.

