В МИД высказались об обязательствах ФРГ по отказу от ядерного оружия

В МИД высказались об обязательствах ФРГ по отказу от ядерного оружия МИД начал следить за соблюдением обязательств ФРГ по отказу от ядерного оружия

Москва следит за соблюдением обязательств ФРГ по отказу от производства и владения ядерным, биологическим и химическим оружием, сообщил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия, если потребуется, будет реагировать на нарушения.

Тщательно отслеживаем шаги властей на предмет их соответствия международным обязательствам ФРГ, в частности… «Договору 2+4», — отметил Любинский.

Ранее стало известно, что Швеция начала переговоры о размещении на ее территории «ядерного зонтика» Британии и Франции. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что такой шаг может нанести вред населению Скандинавской страны.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отмечал, что растущая нестабильность в мире вынуждает государства уделять больше внимания вопросам собственной безопасности, что может привести к увеличению числа ядерных держав. Он уточнил, что это особенно касается тех стран, которые уже обладают техническими возможностями для создания собственной военно-ядерной программы.