Картаполов назвал последствия размещения в Швеции ядерного оружия

Размещение британского или французского ядерного оружия в Швеции нанесет вред ей самой, заявил корреспонденту NEWS.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он пояснил, что в Европе — старые ядерные боеприпасы, их применение может быть опасно.

Размещение на своей территории чужого ядерного оружия — это всегда существенный риск. Для нас это не будет какой-то угрозой, а вот для Швеции будет, — сказал Картаполов.

Кроме того, депутат отметил, что для размещения ядерных боеголовок нужна особая инфраструктура. На ее строительство Швеции понадобятся деньги, от этого могут пострадать местные налогоплательщики, добавил он. Картаполов также указал, что для России это ядерное оружие не будет какой-то угрозой.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мировая неустойчивость заставляет страны больше думать о мерах своей защиты. Он считает, что это может вызвать рост числа ядерных государств, особенно это касается тех, у кого уже есть технические возможности для военно-ядерной программы.