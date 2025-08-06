Названы страны, у которых может появиться ядерное оружие Политолог Шаповалов: в ядерный клуб могут войти Турция и Саудовская Аравия

Несколько государств потенциально могут присоединиться к числу ядерных держав в ближайшие годы, заявил в беседе с URA.RU политолог Владимир Шаповалов. По его словам, среди возможных кандидатов — Саудовская Аравия, Турция и Индонезия, а также ряд африканских стран.

Страны, обладающие достаточным военным, технологическим и экономическим потенциалом и стремящиеся к суверенитету, могут решить, что им нужно свое ядерное оружие. Например, такой страной может оказаться Саудовская Аравия, или Индонезия, или Турция, — сказал эксперт.

Подобные шаги, как отмечает политолог, позволят этим государствам не только повысить уровень своей безопасности, но и усилить геополитические позиции на международной арене. Однако реализация таких планов потребует значительных временных и финансовых затрат, а также преодоления технологических барьеров.

Ранее военный аналитик Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что размещение американского тактического ядерного оружия на территории Великобритании не спровоцирует обострения отношений с Россией. Однако эксперт подчеркнул необходимость серьезного отношения к этому шагу Вашингтона, особенно в свете возможных будущих переговоров об ограничении стратегических ядерных вооружений.