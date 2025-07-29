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29 июля 2025 в 13:58

Раскрыто, как ядерное оружие США в Британии повлияет на отношения с Россией

Военэксперт Матвийчук: ядерное оружие у Британии не приведет к эскалации с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Переброска американского тактического ядерного оружия в Великобританию не приведет к эскалации отношений с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, к данному шагу со стороны США следует относиться серьезно в контексте возможных переговоров по ограничению стратегических ядерных вооружений.

Будет ли какая-то эскалация? Я думаю, нет. Такое было в холодную войну перед Карибским кризисом в 1980-е годы, ядерные боеприпасы переходили из одного региона в другой. Это чистейшей воды военно-политические игры, накачивание мышц и предупреждение друг друга. Я думаю, что Соединенные Штаты это сделали, чтобы сподвигнуть руководство Кремля на переговоры по ограничению стратегических ядерных вооружений ввиду их угрозы для мира. Я бы очень серьезно относился к этому моменту не с точки зрения перспективы ядерной войны, а в перспективе каких-то дипломатических, политических переговоров, — сказал Матвийчук.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя переброску в Соединенное Королевство американского оружия, заявил, что Великобритания рискует повторить судьбу Атлантиды при ядерной эскалации. По словам депутата, президент США Дональд Трамп таким образом пытается продемонстрировать силу.

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