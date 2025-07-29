В ГД описали незавидную судьбу Британии при использовании ядерного оружия

Великобритания рискует повторить судьбу Атлантиды при ядерной эскалации, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя переброску в Соединенное Королевство американского ядерного оружия. По словам депутата, президент США Дональд Трамп таким образом пытается продемонстрировать силу.

В случае необходимости [ответа со стороны России], Великобритании не будет. Может, в Атлантиду превратится или почти ничего от нее не останется. [Переброска тактического ядерного оружия из США] — обыкновенная демонстрация силы. Не зря Трамп говорил, что будет усиливаться на европейском театре военных действий. Он подбрасывает туда оружие, причем ядерные боеголовки, порядка 20, по-моему, штук. Трамп забывает, что если вдруг эскалация будет увеличиваться, [будут последствия], — сказал Колесник.

Он добавил, что американскому лидеру следует вести себя осторожнее и не делать громких заявлений или спорных поступков. По словам депутата, подобное поведение Дональда Трампа может обернуться катастрофой для всего мира.

Ранее сообщалось, что США намеренно не отключали транспондеры при переброске тактического ядерного оружия в Великобританию, чтобы послать сигнал России. Военно-транспортный самолет C-17 доставил груз с авиабазы Киртланд (Нью-Мексико) на британскую базу Лейкенхит 16 июля.