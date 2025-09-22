«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 14:53

Путин обсудил с Совбезом миграционную политику

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с членами Совбеза миграционную политику. Он также предложил поднять тему стратегической стабильности в стране, передает пресс-служба Кремля.

У нас сегодня несколько вопросов, в том числе вопрос о миграционной политике, — отметил глава государства.

Путин также добавил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года еще год соблюдать ограничения по ДСНВ. По его словам, такие шаги будут иметь эффект только в случае ответных действий США. Президент отметил, что полный отказ от наследия договора был бы ошибкой.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что из-за разрушительных действий Запада были серьезно подорваны основы диалога между ядерными державами. Он напомнил, что Россия последовательно предупреждала об опасности разрушения системы контроля над вооружениями.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Путин по-прежнему открыт к урегулированию украинского кризиса путем переговоров. По его словам, глава государства также рассчитывает на продолжение работы с США на этом треке.

Владимир Путин
Россия
Совбез РФ
миграция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар вспыхнул в поезде в Краснодарском крае
«Есть предатели»: военэксперт о рекордном росте политического насилия в США
«Деньги есть»: в ГД призвали не бороться с высокими зарплатами курьеров
Политолог раскрыл роль США в признании Палестины
Появились подробности о церемонии прощания с матерью Агутина
В МИД России призвали европейцев прекратить провокации в рамках СВПД
Россиян призвали избегать опасных районов КНР из-за тайфуна
В двух судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
23 сентября: день рябины, жестовых языков и беспокойных ног
Доллар по 110: почему падает рубль, что будет с курсом в 2026 году
Россия попросила ООН смягчить санкции в одной сфере
Путин: Россия будет придерживаться ДСНВ в течение года после 5 февраля
Курьеры стали получать больше работников с высшим образованием
Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце во время затмения
Дом как экосистема: когда приборы работают вместе
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Астраханскую область
Стало известно о смерти актера из «Морского патруля»
Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок
Путин оценил эффективность сил сдерживания России
В Госдуме поддержали бесплатное получение профессии для школьников
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.