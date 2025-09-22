Путин обсудил с Совбезом миграционную политику

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с членами Совбеза миграционную политику. Он также предложил поднять тему стратегической стабильности в стране, передает пресс-служба Кремля.

У нас сегодня несколько вопросов, в том числе вопрос о миграционной политике, — отметил глава государства.

Путин также добавил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года еще год соблюдать ограничения по ДСНВ. По его словам, такие шаги будут иметь эффект только в случае ответных действий США. Президент отметил, что полный отказ от наследия договора был бы ошибкой.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что из-за разрушительных действий Запада были серьезно подорваны основы диалога между ядерными державами. Он напомнил, что Россия последовательно предупреждала об опасности разрушения системы контроля над вооружениями.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Путин по-прежнему открыт к урегулированию украинского кризиса путем переговоров. По его словам, глава государства также рассчитывает на продолжение работы с США на этом треке.