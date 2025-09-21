В Кремле раскрыли, изменилось ли отношение Путина к украинскому конфликту

Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к урегулированию украинского кризиса путем переговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, глава государства также рассчитывает на продолжение работы с США на этом треке.

Путин так же, как и президент [США Дональд] Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Москва рассчитывает, что Вашингтон и лично хозяин Белого дома будут прилагать все усилия для помощи в этом деле, уточнил Песков. Российская сторона в свою очередь будет работать дальше, чтобы «нащупать возможность» мирного урегулирования конфликта, заключил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попытается убедить Трампа профинансировать новое наступление украинской армии. По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, ситуация для ВСУ становится хуже с каждым днем.

До этого Зеленский рассказал, что Киев готовится к новому раунду обмена пленными с Москвой. Также он заявил, что вопрос организации встречи делегаций России и Украины пока находится на паузе «без какого-либо движения вперед».