«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 12:37

В Кремле раскрыли, изменилось ли отношение Путина к украинскому конфликту

Песков: Путин открыт к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к урегулированию украинского кризиса путем переговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, глава государства также рассчитывает на продолжение работы с США на этом треке.

Путин так же, как и президент [США Дональд] Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Москва рассчитывает, что Вашингтон и лично хозяин Белого дома будут прилагать все усилия для помощи в этом деле, уточнил Песков. Российская сторона в свою очередь будет работать дальше, чтобы «нащупать возможность» мирного урегулирования конфликта, заключил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попытается убедить Трампа профинансировать новое наступление украинской армии. По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, ситуация для ВСУ становится хуже с каждым днем.

До этого Зеленский рассказал, что Киев готовится к новому раунду обмена пленными с Москвой. Также он заявил, что вопрос организации встречи делегаций России и Украины пока находится на паузе «без какого-либо движения вперед».

Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чтобы дальше продолжать войну»: Песков обвинил Европу в нагнетании
Выяснилось местонахождение жены обвиненного в предательстве Ступникова
Песков необычной метафорой описал график Путина
Юрия Бутусова похоронили в Москве на Кунцевском кладбище
Еще одному фигуранту дела о гибели людей в вездеходе предъявили обвинение
Гороскоп на неделю с 22 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Петербургская полиция ищет ночного стрелка-охранника с Рубинштейна
Солдаты из скандинавских стран возмутились новой униформой
Певец Ваня Дмитриенко повысил цену на корпоративные концерты
Британские истребители решили «защитить» Польшу после инцидента с БПЛА
Гуменник выиграл отбор к ОИ-2026, опередив украинца Марсака на 45 баллов
Подполье узнало об ударе по артиллерийскому складу в Сумах
Подполье заявило об ударе по авиабазе для F-16 в Полтаве
Россиянин отправился на отдых и заметил у себя необычную аллергию
Гороскоп на 21 сентября: Рыб ждет учеба, Весы преодолеют преграды
«Список патриотов»: вице-премьер Крыма обрадовался санкциям Киева
Школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот
«Все-таки соседи»: Белоруссия высказалась о потенциальной войне с Польшей
«Разрыв растет»: Пушков о тревожном сигнале для жителей ФРГ
Польше удалось найти последний разыскиваемый дрон
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.