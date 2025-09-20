Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к новому раунду обмена пленными с Москвой, передает издание «Страна.ua». Также он заявил, что вопрос организации встречи делегаций России и Украины пока находится на паузе «без какого-либо движения вперед».

Хотим забрать 1000 человек, работаем над списками, — заявил Зеленский о намерении организовать новый обмен пленными.

Ранее в Гомельской области Белоруссии состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Украинская сторона получила 1000 тел бойцов ВСУ. Это двенадцатый обмен в 2025 году: Украина получила 13 тыс. тел, что в три раза больше, чем за весь предыдущий год.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Украина могут продолжить обмены военнопленными, несмотря на паузу в переговорах об урегулировании конфликта. До этого сообщалось, что Москва и Киев провели обмен пленными в формате «146 на 146». Украинской стороне выдали солдат ВСУ, а с Украины на родину вернулись российские военнослужащие.