17 сентября 2025 в 13:07

Песков высказался о дальнейших обменах пленными между Россией и Украиной

Песков не исключил продолжения обменов пленными между Россией и Украиной

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия и Украина могут продолжить обмены военнопленными, несмотря на паузу в переговорах об урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, как обстоят дела в этом процессе, а также в процессе передачи тел погибших бойцов между сторонами в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передает ТАСС.

Речь об этом идет, но пока, вы видите, здесь тоже определенная есть пауза, что вместе с тем не означает, что эти обмены не могут быть продолжены, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными в формате «146 на 146». Украинской стороне выдали солдат ВСУ, а с Украины на Родину вернулись российские военнослужащие. Сейчас освобожденные бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

Помимо всего прочего, в РФ вернулись восемь жителей Курской области. Как отметила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, с начала 2025 года курян незаконно удерживали на территории города Сумы.

Россия
Дмитрий Песков
Украина
военнопленные
обмены
