Россия и Украина обменялись пленными В Минобороны сообщили об обмене пленными в формате «146 на 146»

Россия и Украина провели обмен пленными в формате «146 на 146», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В числе освобожденных — восемь мирных жителей Курской области.

24 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ, — сказано в сообщении.

Сейчас жители российского приграничья находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. В ведомстве уточнили, что возвращение военнослужащих ВС РФ состоялось при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. По возвращении на родину военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев и Москва договорились об обмене 1200 военнопленных. Глава государства добавил, что решение обсуждалось с главой его офиса Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. При этом, как указывал Зеленский, Киев рассчитывал на возвращение не только военнопленных, но и гражданских лиц.