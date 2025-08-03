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03 августа 2025 в 13:50

Зеленский анонсировал новый обмен пленными с Россией

Зеленский заявил о договоренности с Россией об обмене 1200 военнопленных

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев достиг с Россией договоренности об обмене 1200 военнопленных, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что обсудил этот вопрос с главой президентского офиса Андреем Ермаком и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Обсудили с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса Андреем Ермаком переговорный трек, а именно исполнение договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовку новой встречи. <...> Есть договоренность об обмене 1200 человек, идет работа над списками, — написал он.

По словам Зеленского, Умеров заверил, что находится на связи с российскими представителями. Украинский лидер подчеркнул, что Киев рассчитывает на возвращение не только военнопленных, но и гражданских лиц.

Ранее Зеленский заявил, что Киеву и Москве нужно перейти к переговорам на уровне лидеров. Политик призвал провести встречу на высшем уровне после выступления президента России Владимира Путина на Валааме.

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