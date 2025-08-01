Зеленский сделал неожиданное предложение после выступления Путина Зеленский призвал перейти к переговорам по Украине после выступления Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал перейти к встречам на уровне глав государств между Москвой и Киевом. Политик сделал заявление в Telegram после выступления президента России Владимира Путина перед журналистами на Валааме.

Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров, — заявил Зеленский.

Ранее Путин напомнил, что российская власть, в отличие от украинской, основана на Конституции. Так он прокомментировал предыдущее заявление Зеленского о якобы бессмысленности переговоров с Москвой. Президент России указал: нынешняя украинская власть противоречит принятой в стране конституции.

Российский лидер также пояснил, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений. Обсуждению с украинской стороной в том числе подлежит независимость и достойные условия развития православной церкви, подчеркнул Путин.