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01 августа 2025 в 15:00

Путин поставил на место Зеленского, отказавшегося от переговоров с Россией

Путин: власть в России основана на Конституции, чего не скажешь об Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости

Российская власть, в отличие от украинской, основана на Конституции, заявил президент России Владимир Путин после молебна в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском мужском монастыре на Валааме. Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о бессмысленности переговоров с Москвой.

Все-таки наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации, и сформирована власть строго в соответствии с основным законом государства. Чего не скажешь об Украине, — сказал глава государства.

Путин объяснил, что нынешняя украинская власть противоречит принятой в стране конституции. При этом глава государства отметил, что после молебна на Валааме не хочет вдаваться в детали по этому вопросу.

Глава государства в ходе общения с журналистами также подчеркнул, что Москва готова подождать, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров. Ранее украинский лидер заявлял, что сейчас нет смысла вести переговоры, и предложил дождаться, пока в России «сменится власть».

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Владимир Зеленский
Конституция РФ
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