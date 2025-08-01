«Мы готовы подождать»: Путин ответил на идею Зеленского по переговорам Путин: Россия готова подождать, если для Киева сейчас не время для переговоров

Москва готова подождать, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выступил с таким сообщением после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме, передает ТАСС.

Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать, — подчеркнул Путин.

Так российский лидер прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о бессмысленности переговоров с Москвой. Украинский лидер заявлял, что сейчас нет смысла вести переговоры и предложил дождаться, пока в России «сменится власть».

Ранее Лукашенко заявил о своевременности встречи с Путиным на острове Валаам. Лидеры обменялись объятиями и рукопожатиями при приветствии.

В Кремле обозначили темы переговоров президентов России и Белоруссии. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры обсудят все аспекты отношений двух стран. Представитель Кремля уточнил, что президенты также обменяются мнениями по международным проблемам.