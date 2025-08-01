«Мы готовы подождать»: Путин ответил на идею Зеленского по переговорам

Москва готова подождать, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выступил с таким сообщением после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме, передает ТАСС.
Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать, — подчеркнул Путин.
Так российский лидер прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о бессмысленности переговоров с Москвой. Украинский лидер заявлял, что сейчас нет смысла вести переговоры и предложил дождаться, пока в России «сменится власть».
Ранее Лукашенко заявил о своевременности встречи с Путиным на острове Валаам. Лидеры обменялись объятиями и рукопожатиями при приветствии.
В Кремле обозначили темы переговоров президентов России и Белоруссии. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры обсудят все аспекты отношений двух стран. Представитель Кремля уточнил, что президенты также обменяются мнениями по международным проблемам.