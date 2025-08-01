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01 августа 2025 в 14:53

Путин обозначил принципы будущего мира на Украине

Путин хочет достигнуть долгосрочного мира на Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений. В ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко он подчеркнул, что обсуждению с украинской стороной в том числе подлежит независимость и достойные условия развития православной церкви, передает пресс-служба Кремля.

Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений мира, — сказал Путин.

Также Путин рассказал, что сохранность России и Украины может быть обеспечена в рамках общеевропейской безопасности. Он выразил частичную солидарность с подходом Киева.

Российский президент также отметил, что Москва передала Киеву тысячи тел погибших украинских солдат. Взамен Россия получила десятки тел своих бойцов. Путин подчеркнул, что среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери. Отвечая на вопросы журналистов после молебна в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Валааме он добавил, что войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.

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