Путин назвал особенность безопасности России и Украины Путин: безопасность России и Украины можно обеспечить в контексте Европы

Сохранность России и Украины может быть обеспечена в рамках общеевропейской безопасности, подчеркнул президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Он выразил частичную солидарность с подходом Киева.

Со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности <…> И в целом мы считаем, что это правильно, — заявил российский лидер в беседе с журналистами.

Отмечается, что президент России прибыл с рабочим визитом на Ваалам, где встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Вместе лидеры приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском мужском монастыре. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля. На них видно, как оба лидера стоят с церковными свечами в руках.

На встрече Путин заявил: российско-украинские переговоры в Стамбуле в целом можно оценить положительно. Глава государства отметил, что переговоры всегда остаются востребованными.