Путин подвел итоги передачи тел погибших между Россией и Украиной

Москва передала Киеву тысячи тел погибших украинских солдат, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Взамен Россия получила десятки тел своих бойцов, передает Кремль.

Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, переедали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили головы за Родину, — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что основной целью Кремля является искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России. Также глава государства заявил, что озвученные им в июне прошлого года в МИД цели и условия РФ по Украине остаются в силе.

Кроме того, Владимир Путин положительно оценил российско-украинские переговоры в Стамбуле. Глава государства отметил, что переговоры всегда остаются востребованными.

Ранее глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия вернула украинской стороне более семи тысяч тел бойцов ВСУ, в ответ получила «небольшое количество своих». По его словам, Москва готова передать Киеву тела еще трех тысяч солдат, руководствуясь убеждением, что они должны быть похоронены в своей стране.