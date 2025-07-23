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23 июля 2025 в 23:37

Мединский раскрыл, сколько тел солдат ВСУ Россия вернула Украине

Мединский: Россия вернула Украине более 7 тысяч тел погибших солдат ВСУ

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия вернула украинской стороне более семи тысяч тел бойцов ВСУ, в ответ получила «небольшое количество своих», заявил глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский. По его словам, Москва готова передать Киеву тела еще трех тысяч солдат, руководствуясь убеждением, что они должны быть похоронены в своей стране, передает Telegram-канал «Пул № 3».

Исходя из нравственных соображений, что тело убитого солдата должно быть похоронено на родной земле, мы вернули украинской стороне более семи тысяч тел. Получили обратно некоторое небольшое количество своих, — сказал Мединский.

Ранее он подчеркнул, что Москва готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области. Порядка 30 человек, которые проживали в регионе, удерживаются Украиной, из-за чего так и не вернулись в Россию, констатировал глава делегации, причем неясно, почему такая ситуация вообще возникла.

Также Мединский отметил, что Россия предложила Украине создать для работы онлайн три группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Киев согласился обдумать эту идею, добавил он.

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