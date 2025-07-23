«Сэкономить время и деньги»: Россия сделала новое предложение Украине

Россия предложила Украине создать для работы онлайн три группы, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров. По его словам, они будут осуществлять работу по политическим, военным и гуманитарным вопросам, Киев согласился обдумать эту идею, передает Telegram-канал «Пул № 3».

Что мы предложили украинской стороне в этот раз? Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн, — пояснил Мединский.

Ранее помощник президента РФ сообщил, что все договоренности России и Украины по гуманитарным направлениям были выполнены. Он указал, что сейчас завершается обмен военнопленными.

Также он подчеркнул, что Москва готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области. Порядка 30 человек, которые проживали в регионе, удерживаются Украиной, из-за чего так и не вернулись в Россию, констатировал Мединский.

Глава делегации подытожил, что российская сторона рассчитывает на проведение четвертого раунда переговоров с Украиной. Он выразил надежду на это, отвечая на соответствующий вопрос.