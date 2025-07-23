Мединский подвел итоги работы России и Украины по гуманитарным направлениям Мединский: все гуманитарные договоренности России и Украины были выполнены

Все договоренности России и Украины по гуманитарным направлениям были выполнены, заявил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский по окончании переговоров в Стамбуле. Он указал, что сейчас завершается обмен военнопленными, передает Telegram-канал «Пул № 3».

Договорились, что все, что было проговорено в прошлый раз по гуманитарному треку, выполнено. Завершается обмен последними партиями военнопленных, 250 человек с каждой стороны, — отметил он.

Мединский добавил, что был осуществлен обмен пленными по 1200 человек. Россия также вернула Украине 7000 тел погибших бойцов ВСУ, уточнил он, это было сделано по соображениям нравственности.

Ранее Мединский подчеркнул, что Москва готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области. По его словам, порядка 30 человек, которые проживали в регионе, удерживаются Украиной, из-за чего так и не вернулись в Россию. Неизвестно, почему такая ситуация вообще происходит, констатировал глава делегации.

Также появилась информация, что решение о четвертом раунде переговоров РФ и Украины еще не принято. Источник сообщил, что это случится после выполнения новых договоренностей.