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23 июля 2025 в 22:12

Стало известно, когда примут решение о новых переговорах Украины и России

ТАСС: новые переговоры РФ и Украины проведут после выполнения договоренностей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Решение о четвертом раунде переговоров РФ и Украины еще не принято, сообщил источник ТАСС. Он пояснил, что это случится после выполнения новых договоренностей.

Когда будут выполнены новые договоренности, тогда будет приниматься решение по новой встрече, — отметил собеседник агентства.

До этого стало известно, что третий раунд переговоров по мирному разрешению украинского кризиса в Стамбуле подошел к концу. По словам источника, продолжение этой встречи не планируется.

До начала переговоров в расширенном составе в Стамбуле состоялась встреча глав делегаций от Москвы и Киева, помощника президента РФ Владимира Мединского с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Диалог прошел во дворце Чираган.

Как уточнялось, третий раунд прямых российско-украинских переговоров закончился договоренностью провести обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Встреча в расширенном составе началась позже, чем планировалось. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал мероприятие «очень сложным разговором».

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