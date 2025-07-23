Стало известно, когда примут решение о новых переговорах Украины и России

Стало известно, когда примут решение о новых переговорах Украины и России ТАСС: новые переговоры РФ и Украины проведут после выполнения договоренностей

Решение о четвертом раунде переговоров РФ и Украины еще не принято, сообщил источник ТАСС. Он пояснил, что это случится после выполнения новых договоренностей.

Когда будут выполнены новые договоренности, тогда будет приниматься решение по новой встрече, — отметил собеседник агентства.

До этого стало известно, что третий раунд переговоров по мирному разрешению украинского кризиса в Стамбуле подошел к концу. По словам источника, продолжение этой встречи не планируется.

До начала переговоров в расширенном составе в Стамбуле состоялась встреча глав делегаций от Москвы и Киева, помощника президента РФ Владимира Мединского с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Диалог прошел во дворце Чираган.

Как уточнялось, третий раунд прямых российско-украинских переговоров закончился договоренностью провести обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Встреча в расширенном составе началась позже, чем планировалось. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал мероприятие «очень сложным разговором».