Переговоры глав делегаций России и Украины стартовали в Стамбуле

Дворец Чираган в Стамбуле, где проходит третий раунд переговоров России и Украины

Главы делегаций от Москвы и Киева помощник президента РФ Владимир Мединский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Стамбуле приступили к третьему раунду переговоров по мирному урегулированию кризиса, передает корреспондент NEWS.ru. Диалог проходит во дворце Чираган.

Ранее возглавляющий российскую переговорную группу помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о планах Киева добиться в ходе встречи прямых переговоров лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, он слышал о подобных намерениях украинской стороны после прибытия в Стамбул.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что участников диалога ожидает «очень сложный разговор» в Стамбуле. По его словам, Россия и Украина имеют кардинально противоположные меморандумы, из-за чего встреча не будет легкой.

Также своим прогнозом поделились и американские СМИ, которые усомнились в возможности серьезных уступок со стороны представителей РФ и Украины в ходе третьего раунда переговоров. Журналисты считают, что представители двух стран смогут договориться лишь по «второстепенным темам».