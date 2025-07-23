В США объяснили, чего ждать от третьего раунда переговоров России и Украины

Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается третий раунд переговоров России и Украины

В США объяснили, чего ждать от третьего раунда переговоров России и Украины NYT: Украина и Россия вряд ли согласуют условия мира на переговорах

Российская и украинская стороны вряд ли пойдут на значительные уступки и согласуют условия урегулирования конфликта в рамках третьего раунда переговоров, сообщает американская газета The New York Times. По мнению журналистов, Москва и Киев могут прийти лишь к решению «второстепенных вопросов».

У России и Украины есть причины использовать переговоры для решения второстепенных вопросов, таких как обмен пленными, которые приносят политические очки внутри страны, не предлагая при этом существенных компромиссов, которые могли бы убедить их оппонентов сложить оружие, — говорится в публикации.

Авторы материала констатировали, что Россия имеет значительные успехи на поле боя. Они убеждены, что это дает Москве «стимул продолжать борьбу». При этом не исключено, что Киев может «воодушевиться» возобновлением военной помощи со стороны США и Европы.

Ранее New York Times писала, что после перепалки с президентом США Дональдом Трампом его коллега Владимир Зеленский не ждет от Вашингтона гарантий безопасности. Он понял, что Украина не сможет вступить в НАТО и должна забыть об утраченных регионах.