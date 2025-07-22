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22 июля 2025 в 18:58

На Западе раскрыли, какой урок усвоил Зеленский после перепалки с Трампом

NYT: Зеленский понял, что не стоит ждать от США серьезных гарантий безопасности

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с главой Белого дома Дональдом Трампом в феврале понял, что ждать от США серьезных гарантий безопасности не стоит, пишет газета The New York Times (NYT). В материале сказано, что американский лидер дал понять Киеву, что Украина не сможет вступить в НАТО и должна забыть о вошедших в состав России регионах.

Неприятная размолвка Трампа в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским, какой бы отталкивающей она ни была, послужила своей цели: она помогла убедить Зеленского не требовать серьезных гарантий безопасности от США и склонить его к переговорам о прекращении огня с Россией, — сказано в статье.

При этом авторы пишут, что новый ультиматум Трампа в адрес России со сроком в 50 дней едва ли будет успешным. Отмечается, что срок скорее отражает нетерпение главы Белого дома.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Дональд Трамп почти попал в «украинский капкан». Так он прокомментировал возможные поставки американского оружия ВСУ. Сенатор сравнил возможные поставки американского вооружения Украине с роковыми ошибками США во Вьетнаме и Афганистане.

Прежде Пушков заявил о попытке Трампа опровергнуть прежние слова о том, что Зеленский «не должен целиться по Москве». По его мнению, этим президент США либо отрицает свои предыдущие заявления, либо пытается показать, что таких слов он не говорил.

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