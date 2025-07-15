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15 июля 2025 в 23:43

Пушков объяснил запрет Трампа Зеленскому бить по Москве

Пушков: Трамп попытался опровергнуть сказанное запретом ударов по Москве

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп попытался опровергнуть прежние слова о том, что украинский лидер Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве», заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, этим республиканец либо отрицает свои предыдущие заявления, либо пытается показать, что таких слов не говорил.

Явно (Трамп. — ред. NEWS.ru) хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой. Но объективно его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности, — объяснил Пушков.

Ранее Трамп предостерег украинского лидера Владимира Зеленского от ударов по Москве. По его словам, такие атаки недопустимы, и Зеленский не должен предпринимать подобных действий.

До этого сообщалось, что администрация Трампа изучает возможность передачи Киеву крылатых ракет JASSM с дальностью полета до 1,8 тысячи километров. Еще два источника подтвердили, что рассматривается поставка оружия, способного поражать цели в глубине России.

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