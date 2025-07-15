Трамп вынес жесткое предупреждение для Украины Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве

Президент США Дональд Трамп предостерег украинского лидера Владимира Зеленского не наносить удары по Москве, передает Reuters. По его словам, такие атаки недопустимы, и Зеленский не должен предпринимать подобных действий.

Я просто хочу остановить убийства, — подчеркнул политик.

Трамп также отметил, что не поддерживает ни Украину, ни Россию в текущем конфликте. Он заявил, что ситуация требует переговоров и предупредил: если стороны не достигнут соглашения в течение 50 дней, последствия будут крайне негативными.

Как сообщалось ранее, администрация Трампа изучает возможность передачи Киеву крылатых ракет JASSM с дальностью полета до 1,8 тысячи километров. Еще два источника подтвердили, что рассматривается поставка оружия, способного поражать цели в глубине России.

Военный корреспондент Александр Коц ранее написал, что ракета JASSM является очень опасным оружием. JASSM-ER стоит на вооружении американских ВВС с 2002 года, отметил он. На сегодняшний день их выпущено около 3,3 тысячи.

Также стало известно, что в рамках объявленного Трампом пакета помощи Украине могут разрешить использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России. Речь идет о 18 снарядах, которые уже находятся на украинской территории.