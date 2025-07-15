Трамп вынес жесткое предупреждение для Украины

Президент США Дональд Трамп предостерег украинского лидера Владимира Зеленского не наносить удары по Москве, передает Reuters. По его словам, такие атаки недопустимы, и Зеленский не должен предпринимать подобных действий.
Я просто хочу остановить убийства, — подчеркнул политик.
Трамп также отметил, что не поддерживает ни Украину, ни Россию в текущем конфликте. Он заявил, что ситуация требует переговоров и предупредил: если стороны не достигнут соглашения в течение 50 дней, последствия будут крайне негативными.
Как сообщалось ранее, администрация Трампа изучает возможность передачи Киеву крылатых ракет JASSM с дальностью полета до 1,8 тысячи километров. Еще два источника подтвердили, что рассматривается поставка оружия, способного поражать цели в глубине России.
Военный корреспондент Александр Коц ранее написал, что ракета JASSM является очень опасным оружием. JASSM-ER стоит на вооружении американских ВВС с 2002 года, отметил он. На сегодняшний день их выпущено около 3,3 тысячи.
Также стало известно, что в рамках объявленного Трампом пакета помощи Украине могут разрешить использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России. Речь идет о 18 снарядах, которые уже находятся на украинской территории.