«Готовимся»: военкор рассказал о ракете JASSM, которую может получить Киев Военкор Коц: ракета JASSM является идеальным тренажером для российской ПВО

Ракета JASSM, о возможных поставках Киеву которой сообщалось ранее, является очень опасным оружием, написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. JASSM-ER стоит на вооружении американских ВВС с 2002 года, отметил он. На сегодняшний день их выпущено около 3300.

Это крайне хитрая и опасная ракета. Запускается с борта истребителя. От британских Storm Shadow и французских SCALP отличается профилем полета. JASSM способна лететь буквально по макушкам деревьев, что сильно затрудняет ее обнаружение радиолокационными средствами ПВО, — написал эксперт.

Он пояснил, что сбить такую ракету сложнее. При этом мощности боевой части в 450 кг в теории хватит, чтобы разрушить любое фортификационное сооружение.

Идеальный тренажер для наших расчетов ПВО. Не ждем, а готовимся, — заключил Коц.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставок Украине дальнобойных ракет JASSM-ER. Информации о сроках и объемах поставок пока нет. Одной из причин, по которой Киев может получить JASSM от США, журнал назвал дефицит европейских аналогов этих ракет.