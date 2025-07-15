Украине могут позволить бить вглубь России американскими ракетами

В рамках объявленного американским лидером Дональдом Трампом пакета помощи Украине могут разрешить использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России, сообщает газета The Washington Post. Речь идет о 18 снарядах, которые уже находятся на украинской территории.

Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил мне, что это, вероятно, будет включать разрешение на использование 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые сейчас находятся на Украине, на их полную дальность действия в 300 км, — говорится в публикации.

Ранее эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик заявил, что новые поставки военной помощи Украине, о которых могут объявить США, будут незначительными. По его словам, ожидаемые поставки будут включать специализированные БМП, MLRS, амуницию, медикаменты и патроны.

До этого журнал Military Watch Magazine сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность передачи Киеву крылатых ракет JASSM с дальностью полета до 1,8 тысячи километров. Еще два источника подтвердили, что рассматривается поставка оружия, способного поражать цели в глубине России.