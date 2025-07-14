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14 июля 2025 в 20:02

Эксперт разъяснил план США по передаче нового пакета военной помощи Киеву

Американист Новик: новый пакет помощи Украине от США будет незначительным

Фото: Cpl. Cameron Hermanet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новые поставки военной помощи Украины, о которых могут объявить США, будут незначительными, высказал мнение эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик в разговоре с ТАСС. По его словам, ожидаемые поставки будут включать специализированные БМП, MLRS, амуницию, медикаменты и патроны.

Трамп объявит о незначительной военной поддержке Украины. Деньги на это заложены в фонде военной помощи Киеву, который был учрежден еще Джо Байденом и составляет до $4 млрд. <...> Я думаю, это будет основное: ракеты для установок залпового огня HIMARS и MLRS, небольшое количество специализированных БМП, амуниция, медикаменты и патроны, — отметил эксперт.

Новик указал, что союзники согласились передавать Киеву американское вооружение, а затем закупать новое у США. По его словам, такой подход полностью соответствует стратегии Трампа, направленной на развитие американского военно-промышленного комплекса при одновременном минимизации рисков прямого вовлечения США в конфликт.

При этом Евросоюз обладает ограниченными возможностями по поставкам вооружений Украине, связанные с системными проблемами восполнения собственных запасов, указал Новик. По его словам, дела с производством критически важных 155-мм снарядов, переносных комплексов Javelin и Stinger, а также ракет для систем ПРО Patriot «идут очень плохо».

При этом действующие контракты предусматривают сроки исполнения от пяти до десяти лет, что существенно снижает оперативность помощи, отметил эксперт. По мнению аналитика, текущая стратегия США направлена на поддержание конфликта в состоянии равновесия, где ни одна из сторон не сможет получить решающего преимущества.

Ранее журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность передачи Киеву крылатых ракет JASSM с дальностью полета до 1,8 тысячи километров. Еще два источника подтвердили, что рассматривается поставка оружия, способного поражать цели в глубине России.

США
Украина
военная помощь
Дональд Трамп
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