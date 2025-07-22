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22 июля 2025 в 14:13

«Украинский капкан»: Пушков назвал главную ошибку Трампа

Пушков: согласие Трампа передать Киеву вооружение обернется для него ловушкой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп почти попал в «украинский капкан», заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал возможные поставки американского оружия ВСУ.

«Украинская ловушка» для Трампа. Согласившись на новые поставки американских вооружений Киеву, Трамп уже занес одну ногу над украинским капканом. Еще один шаг — и капкан захлопнется. И Трамп не сможет из него выбраться, — написал он.

Сенатор сравнил возможные поставки американского вооружения Украине с роковыми ошибками США во Вьетнаме и Афганистане. По его словам, это были войны на далеких театрах действий, которые оказались не нужны Америке. В аналогичный конфликт, но уже на Украине, Штаты втянул экс-президент США Джо Байден, отметил Пушков.

Ранее Пушков заявил, что Трамп попытался опровергнуть прежние слова о том, что украинский лидер Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве». По его мнению, этим республиканец либо отрицает свои предыдущие заявления, либо пытается показать, что таких слов не говорил.

Алексей Пушков
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Дональд Трамп
Украина
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военная помощь
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