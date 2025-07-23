Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле

Стало известно о возможном новом раунде переговоров России и Украины Мединский: Россия надеется на четвертый раунд переговоров с Украиной

Российская сторона рассчитывает на проведение четвертого раунда переговоров с Украиной, заявил помощник президента РФ и глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский, передает Telegram-канал «Пул № 3». Он выразил надежду на это, отвечая на соответствующий вопрос.

Мы надеемся, что будет, — отметил Мединский.

Ранее помощник президента РФ сообщил, что все договоренности России и Украины по гуманитарным направлениям были выполнены. Он указал, что сейчас завершается обмен военнопленными.

До этого Мединский подчеркнул, что Москва готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области. По его словам, порядка 30 человек, которые проживали в регионе, удерживаются Украиной, из-за чего так и не вернулись в Россию. Неизвестно, почему такая ситуация вообще происходит, констатировал глава делегации.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал разговор между делегациями России и Украины «очень сложным». По его словам, третий раунд диалога не будет простым, так как стороны имеют диаметрально противоположные меморандумы.