Путин заявил о героизме погибших в зоне СВО российских солдат Путин: среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери на Украине

Среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после молебна в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Валааме. По его словам, которые приводит РИА Новости, успехи российской армии на фронте связаны с героизмом солдат и офицеров, продолжающих идти вперед, а также тех, кто отдал свою жизнь за родину.

Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной, — подчеркнул он.

Ранее Путин назвал основной целью Кремля искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России. Также глава государства заявил, что озвученные им в июне прошлого года в МИД цели и условия РФ по Украине остаются в силе.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства во внутренние дела других государств. По его словам, Москва также будет придерживаться верховенства международного права и суверенитета.

До этого президент подчеркивал, что патриотизм, который сегодня показывают россияне, является важнейшим компонентом как для успеха в СВО, так и для укрепления государственности. Он считает, что еще 10 лет назад такого патриотизма не наблюдалось среди молодежи.