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30 июля 2025 в 17:02

Путин назвал необходимое качество для успеха в СВО и государственности

Путин заявил, что патриотизм необходим для СВО и укрепления государственности

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Патриотизм, который сегодня показывают россияне, является важнейшим компонентом как для успеха в СВО, так и для укрепления государственности, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым. Стороны обсудили патриотический порыв у школьников и молодежи республики, передает пресс-служба Кремля.

Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО, но и вообще по всем направлениям — по направлениям развития, укрепления российской государственности, — подчеркнул президент.

Темрезов сообщил, что еще 10 лет назад такого патриотизма не наблюдалось среди школьников и молодых людей региона. Встреча главы государства и руководителя региона прошла в среду, 30 июля.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов оценил Путина как волевого и целеустремленного человека. Парламентарий отметил, что президент России отлично выглядит на фоне западных лидеров.

Глава США Дональд Трамп, в свою очередь, описал беседы с Путиным как превосходные. Американский лидер отметил, что несколько раз ему казалось, как они с российским коллегой достигали договоренностей по Украине.

Владимир Путин
патриотизм
СВО
Карачаево-Черкесия
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