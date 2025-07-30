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30 июля 2025 в 07:45

«Знаете ли»: Трамп описал свои беседы с Путиным

Трамп заявил, что его беседы с Путиным проходили прекрасно

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pete Marovich/Pete Marovich — Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным «проходили прекрасно». По словам главы Белого дома, ему несколько раз казалось, что они с президентом РФ достигали договоренностей об урегулировании конфликта на Украине.

У нас были прекрасные беседы, однако они сопровождались тем, знаете ли, что после них происходили очень плохие вещи, — подчеркнул республиканец.

Ранее Трамп выразил сожаление в связи с отсутствием ответа от Москвы на его инициативу по установлению временного прекращения огня на Украине. Американский лидер предлагал сторонам конфликта заключить перемирие сроком на 10–12 дней.

До этого президент США сделал неожиданное заявление о личном отношении своей супруги к Путину. Политик указал, что Мелания Трамп симпатизирует президенту РФ. Это краткое высказывание прозвучало в контексте обсуждения российско-американских отношений.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов тем временем выразил мнение, что ультиматумы Трампа не изменят цели и задачи СВО. По его словам, Москве его требования «абсолютно до фонаря», поскольку у России есть свой президент, верховный главнокомандующий, и «как он скажет, так и будет».

Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
переговоры
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