Трамп признался, что Путин нравится первой леди США Трамп заявил, что его супруга Мелания симпатизирует Путину

Глава Белого дома Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о личном отношении своей супруги к российскому лидеру Владимиру Путину. В эксклюзивном интервью New York Post он указал, что Мелания Трамп симпатизирует президенту РФ.

Мы знаем Путина, и он ей нравится, — заявил Трамп в беседе с журналисткой Мирандой Дивайн.

Это краткое высказывание прозвучало в контексте обсуждения российско-американских отношений. При этом Белый дом пока не давал дополнительных комментариев по этому поводу.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Мелания Трамп повлияла на решение мужа о поставках военной помощи Вооруженным силам Украины. По словам британских аналитиков, родившаяся в бывшей Югославии женщина регулярно напоминает супругу о российских авиаударах. При этом, как указала автор книги о первой леди Мэри Джордан, президент прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если они ему очень близки.

Позже политолог-американист Рафаэль Ордуханян указал, что слухи о влиянии Трамп на своего супруга — инсинуации и спекуляции. По словам эксперта, американский лидер — не тот человек, который зависит от чьей-то точки зрения.