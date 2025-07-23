Влияние Мелании Трамп на своего супруга, президента США Дональда Трампа — инсинуации и спекуляции, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя высказывания, что тот стал делать более резкие высказывания в адрес России из-за своей жены. По словам эксперта, сказанным в разговоре с ОТР, хозяин Белого дома — не тот человек, чтобы зависеть от чьей-то точки зрения.

Вы помните прекрасно, как она реагировала на избрание Дональда Трампа президентом в 2016 году. Она, по-моему, была огорчена больше демократов и либералов, — заявил Ордуханян.

Ранее The Times писала, что Мелания Трамп повлияла на решение мужа о поставках военной помощи ВСУ. По словам британских аналитиков, родившаяся в бывшей Югославии женщина регулярно напоминает Трампу о российских авиаударах. При этом, как указала автор книги о первой леди Мэри Джордан, хозяин Белого дома прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если они ему очень близки или если их фамилия Трамп.