Назван неожиданный союзник Украины в Белом доме The Times: жена Трампа повлияла на его решение о военной помощи Украине

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп повлияла на решение президента Дональда Трампа о поставках военной помощи ВСУ, передает The Times. По словам британских аналитиков, родившаяся в бывшей Югославии супруга американского лидера регулярно напоминает мужу о российских авиаударах. При этом, как указала автор книги про первую леди Мэри Джордан, хозяин Белого дома прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если они ему очень близки или если их фамилия Трамп.

Детство первой леди в бывшей Югославии и сочувствие к бедственному положению Украины, возможно, повлияли на решение президента отправить ракеты Patriot, — сказано в материале.

Трамп ранее сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке американского оружия Украине за счет европейцев. Координацией этих поставок будут заниматься НАТО и постпред США при Альянсе.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, принятое США, Североатлантическим альянсом и Евросоюзом решение о военных поставках Украине воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению вооруженного конфликта с Москвой. По его словам, Киев не видит в нем посыла к разрешению кризисной ситуации.