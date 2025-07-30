Президент России Владимир Путин является волевым и целеустремленным человеком, который выглядит отлично на фоне западных лидеров, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, нет ничего странного в том, что люди из разных стран по достоинству оценивают российского президента.

В том, что люди по достоинству оценивают нашего руководителя Владимира Путина, нет ничего странного, поскольку на фоне кринжеватости лидеров других государств, он выглядит отлично. Он волевой и целеустремленный. Посмотрите на лидеров любого европейского государства — сложно их воспринимать в качестве национальных лидеров, — высказался Милонов.

Он напомнил, что в 1990-е годы 42-й президент США Билл Клинтон и другие западные лидеры высмеивали первого президента РФ Бориса Ельцина. Теперь, по его словам, ситуация в корне изменилась и Путина, а стало быть и Россию, уважают во всем мире.

Не всегда противника любят, но важно, чтобы его уважали. Поэтому у нас все хорошо. Раз нашего руководителя Владимира Путина уважают, это гораздо лучше. Когда Клинтон и прочие лидеры западных стран смеялись над Ельциным, просто смеялись над пьяным Ельциным, это было унизительно для страны и для всех нас. Что касается слов президента США Дональда Трампа, о том, что его супруга Мелания симпатизирует Путину, то она человек менее политически зашоренный, поэтому говорит то, что думает, — резюмировал Милонов.

Ранее Трамп сделал неожиданное заявление о личном отношении своей супруги к Путину. Глава Белого дома указал, что его супруга симпатизирует президенту РФ.

Впоследствии политолог Сергей Марков заявил, что Трамп пытается опровергнуть влияние на него жены Мелании словами о ее симпатии к Путину. По его мнению, американский лидер надеется показать, что супруга не причастна к смене риторики относительно Москвы и Киева.