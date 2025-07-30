Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 15:22

Раскрыты мотивы заявлений Трампа о симпатии его жены к Путину

Политолог Марков: Трамп пытается опровергнуть мнение о влиянии жены на него

Дональд Трамп, Мелания Трамп Дональд Трамп, Мелания Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп пытается опровергнуть влияние на него жены Мелании словами о ее симпатии к президенту России Владимиру Путину, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его мнению, американский лидер надеется показать, что супруга не причастна к смене риторики относительно Москвы и Киева.

Сейчас все гадают, почему Трамп так резко изменил свою позицию. Раньше он хвалил Путина, ругал [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), был против [боевых действий], а сейчас, наоборот, ругает Путина и хвалит Зеленского. Одно из объяснений связано с Меланией. Она из Словении, которая долгое время находилась в конфликте с Сербией, а сербы очень пророссийские. Многие сделали вывод, что Мелания антироссийская, и поэтому Трамп сейчас даже ответил: «Нет, Мелания не против Путина. Это неправда». То есть он попытался опровергнуть почти общепринятую точку зрения о том, что Мелания настраивает его против Путина, — сказал Марков.

Он выразил мнение, что на Трампа влияет не Мелания, а тотальное доминирование глобалистов в медиа. По словам политолога, они публикуют сведения только о российских ударах по Украине, но умалчивают о налетах дронов ВСУ.

Трамп особо не смотрит новости — ему некогда, а Мелания смотрит и транслирует ему эту искаженную картину из так называемых мейнстрим-медиа, которые контролируются глобалистами. И отсюда получается, что через Меланию враги президента фактически проникают в его сознание. Вот в чем состоит реальная ситуация, — добавил Марков.

Ранее Трамп заявил, что Мелания симпатизирует Путину. Это высказывание прозвучало в контексте обсуждения российско-американских отношений. Никаких объяснений глава Белого дома не привел.

Дональд Трамп
Мелания Трамп
США
Владимир Путин
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Питбайкеры подрались с пенсионеркой и залили ее сына перцовкой
Дед отнял у внука игрушечный пистолет и ограбил магазин
В окружении Дибровых высказались об их разводе
Медбрат пытался изнасиловать 90-летнюю пациентку после приема ванны
Майкл Джексон: биография и тайны короля поп-музыки
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 30 июля, фото и видео
Школьница родила ребенка во время землетрясения на Камчатке
Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса
«Шпионское ПО»: в Госдуме поддержали блокировку Speedtest
Украинские военные ударили по площадке и ранили детей
Пара стала жертвой ужасающего преступления банды мигрантов
В МИД РФ рассказали, в кого превратились главы стран ЕС
«Недостаточно поставить антивирус»: инженер о борьбе бизнеса с кибератаками
Берлинцев лишили традиционного новогоднего шоу у Бранденбургских ворот
СБУ заявила о задержании двух «российских кротов» в украинской армии
Житель Одессы «сменил пол», чтобы выбраться с Украины
Apple попросила Минюст США не участвовать в создании iPhone
Дома проживавших в них цыган сгорели дотла в Самаре
Тысячи поклонников Оззи Осборна собрались проводить его в последний путь
Сирены воздушной тревоги ревут во всех областях Украины
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.