Раскрыты мотивы заявлений Трампа о симпатии его жены к Путину Политолог Марков: Трамп пытается опровергнуть мнение о влиянии жены на него

Глава Белого дома Дональд Трамп пытается опровергнуть влияние на него жены Мелании словами о ее симпатии к президенту России Владимиру Путину, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его мнению, американский лидер надеется показать, что супруга не причастна к смене риторики относительно Москвы и Киева.

Сейчас все гадают, почему Трамп так резко изменил свою позицию. Раньше он хвалил Путина, ругал [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), был против [боевых действий], а сейчас, наоборот, ругает Путина и хвалит Зеленского. Одно из объяснений связано с Меланией. Она из Словении, которая долгое время находилась в конфликте с Сербией, а сербы очень пророссийские. Многие сделали вывод, что Мелания антироссийская, и поэтому Трамп сейчас даже ответил: «Нет, Мелания не против Путина. Это неправда». То есть он попытался опровергнуть почти общепринятую точку зрения о том, что Мелания настраивает его против Путина, — сказал Марков.

Он выразил мнение, что на Трампа влияет не Мелания, а тотальное доминирование глобалистов в медиа. По словам политолога, они публикуют сведения только о российских ударах по Украине, но умалчивают о налетах дронов ВСУ.

Трамп особо не смотрит новости — ему некогда, а Мелания смотрит и транслирует ему эту искаженную картину из так называемых мейнстрим-медиа, которые контролируются глобалистами. И отсюда получается, что через Меланию враги президента фактически проникают в его сознание. Вот в чем состоит реальная ситуация, — добавил Марков.

Ранее Трамп заявил, что Мелания симпатизирует Путину. Это высказывание прозвучало в контексте обсуждения российско-американских отношений. Никаких объяснений глава Белого дома не привел.