В Россию вернули жителей Курской области, которых удерживали на Украине

Восемь жителей Курской области вернули в Россию с Украины в рамках нового обмена, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, их незаконно удерживали на подконтрольной Киеву территории. Вскоре курян доставят домой.

Возвращены восемь граждан Российской Федерации — жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой, — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными в формате «146 на 146». Украинской стороне выдали солдат ВСУ, а с Украины на родину вернулись российские военнослужащие. Сейчас освобожденные бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

В Минобороны подчеркнули, что вскоре все они будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации. При возвращении российских бойцов из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в министерстве.

До этого российский боец с позывным Рапира рассказал, что пленные украинские солдаты в последнее время стали чаще отказываться от обмена, поскольку понимают, что после возвращения домой их, вероятнее всего, снова отправят воевать. По словам военнослужащего, штатных бойцов в украинской армии почти не осталось: все, кто сейчас воюет и сдается, это те, кого насильно мобилизовали.