«В плену лучше»: все больше попавших к ВС РФ солдат ВСУ не хотят на Украину Боец Рапира: плененные солдаты ВСУ стали чаще отказываться от обмена

Пленные украинские солдаты в последнее время стали чаще отказываться от обмена, заявил в беседе с ТАСС замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Рапира. По его словам, попавшие в плен бойцы ВСУ понимают, что после обмена их, вероятнее всего, снова отправят воевать.

Когда они попадают к нам — [даем им] чай, кофе, сигареты. Как к людям относимся, к своим же товарищам, славянам. Большинство [пленных] говорят, что не хотят, чтобы их поменяли в ближайшие обмены. Что у нас в плену лучше, чем у них на позициях, — подчеркнул Рапира.

Он добавил, что ВСУ активно сдаются в плен, поскольку штатных военнослужащих в украинской армии почти не осталось. Все, кто сейчас воюет и сдается, это те, кого насильно мобилизовали, уточнил собеседник агентства. По мнению Рапиры, у бойцов ВСУ нет ни опыта, ни желания сражаться на передовой.

Грубо говоря, под автоматами пытаются что-то сделать. И вот потому они и говорят, что проще у нас находиться, чем у них, — резюмировал замкомандира батальона.

Ранее стало известно, что украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен благодаря листовкам в виде долларовых купюр, которые сбрасывают с дронов российские бойцы. Такие листовки военнослужащие ВС РФ распространяют в тылу противника уже год и такой способ хорошо себя показал.