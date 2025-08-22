Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 09:01

ВСУ охотнее сдаются в плен благодаря фальшивым долларам

ТАСС: ВСУ стали чаще сдаваться в плен благодаря листовкам в виде долларов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие ВСУ стали чаще сдаваться в плен благодаря листовкам в виде долларовых купюр, которые сбрасывают с дронов российские бойцы, заявил в беседе с ТАСС замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск «Восток» с позывным Рапира. По его словам, украинские солдаты участвуют в боевых действиях, поэтому такие листовки сразу же привлекают их внимание.

Когда их раскидываем, они привлекают внимание. [ВСУ] подбирают, а тут оказывается наша агитация, листовки. QR-коды, также текст, чтобы сдавались в плен без оружия, сохранили свои жизни. Благодаря [листовкам] они сдаются и <…> остаются живыми, — объяснил Рапира.

Он отметил, что такие листовки бойцы ВС РФ распространяют в тылу противника уже год и такой способ хорошо себя показал. В основном листовки сбрасывают с дронов над лесополосами, где находятся позиции ВСУ, и над населенными пунктами.

Ранее стало известно, что ВСУ стали все чаще применять негуманное оружие против жителей прифронтовых районов ЛНР. В частности, об этом говорят медики, которые обследуют и лечат мирных граждан. По их словам, боевая часть тех взрывоопасных веществ, которые доставляются украинскими БПЛА, содержит поражающие элементы, наносящие болезненные и долго не заживающие раны.

ВСУ
листовки
ВС РФ
военнопленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с уничтожением пехоты ВСУ на границе России
Инфекционист объяснила устойчивость одной бактерии
Российский кинокритики сменил гражданство
Туристы сбежали из Пицунды после обеда в столовой времен СССР
Эксперты начали обследование домов Камчатки после землетрясения
Физик предложил силовикам «дуэль» после задержания на месторождении урана
Супругов-спортсменов отстранили от соревнований из-за одного решения
Теряетесь в рецептах? Выбирайте свой идеальный вариант яблочного повидла!
Родителям дали советы, как обезопасить детей от мошенников
В России резко подорожали сборы ребенка в школу
Политолог высказался о приглашении России в НАТО
ФАБ-3000 «размазала» штаб бригады ВСУ с двумя наградами от Зеленского
Полицейские устроили погоню со стрельбой за тремя подростками на «Приоре»
В ДНР задержали причастных к подрывам автомобилей чиновников агентов Киева
Политолог объяснил, почему детей мигрантов надо учить в школах
В Израиле сообщили о важном решении по ХАМАС и сектору Газа
В Европе нашли способ «купить» Трампа и поменять его мнение по Украине
Депутат рассказал, почему релокантам не место в госорганах
Киев уличили в превращении своих посольств в Африке в оружейные базы
Школьникам разрешили нарушить запрет на телефоны в некоторых случаях
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.