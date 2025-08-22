ВСУ охотнее сдаются в плен благодаря фальшивым долларам

Военнослужащие ВСУ стали чаще сдаваться в плен благодаря листовкам в виде долларовых купюр, которые сбрасывают с дронов российские бойцы, заявил в беседе с ТАСС замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск «Восток» с позывным Рапира. По его словам, украинские солдаты участвуют в боевых действиях, поэтому такие листовки сразу же привлекают их внимание.

Когда их раскидываем, они привлекают внимание. [ВСУ] подбирают, а тут оказывается наша агитация, листовки. QR-коды, также текст, чтобы сдавались в плен без оружия, сохранили свои жизни. Благодаря [листовкам] они сдаются и <…> остаются живыми, — объяснил Рапира.

Он отметил, что такие листовки бойцы ВС РФ распространяют в тылу противника уже год и такой способ хорошо себя показал. В основном листовки сбрасывают с дронов над лесополосами, где находятся позиции ВСУ, и над населенными пунктами.

Ранее стало известно, что ВСУ стали все чаще применять негуманное оружие против жителей прифронтовых районов ЛНР. В частности, об этом говорят медики, которые обследуют и лечат мирных граждан. По их словам, боевая часть тех взрывоопасных веществ, которые доставляются украинскими БПЛА, содержит поражающие элементы, наносящие болезненные и долго не заживающие раны.