22 августа 2025 в 08:04

«Ранит всех, кто рядом»: ВСУ начали чаще применять негуманное оружие в ЛНР

Посол Мирошник: ВСУ все чаще применяют негуманное оружие против жителей ЛНР

ВСУ все чаще стали применять негуманное оружие против жителей прифронтовых районов ЛНР, заявил в беседе с РИА Новости посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, об этом говорят медики, которые обследуют и лечат мирных граждан. Так, боевая часть тех взрывоопасных веществ, которые доставляются украинскими БПЛА, содержит поражающие элементы, наносящие болезненные и долго не заживающие раны, подчеркнул Мирошник.

Специфическая шрапнель, которая в большом количестве при взрыве разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом, — объяснил собеседник агентства.

Из-за применения Украиной такого оружия становится гораздо больше людей с ранениями различной степени тяжести, добавил посол. По его словам, луганские врачи, работающие на данной территории, указывают, что восстановительный период и лечение тех, кто пострадал от таких ударов ВСУ, значительно сложнее и болезненнее.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали территорию Севского района Брянской области с помощью беспилотников, в результате чего были ранены два мирных жителя села Хинель. В момент налета мужчина и женщина находились в автомобиле.

ВСУ
ЛНР
оружие
Родион Мирошник
