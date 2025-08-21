Два человека оказались в больнице из-за ударов ВСУ по Брянской области

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Севского района Брянской области с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате инцидента ранения получили два мирных жителя села Хинель, где под удар попал гражданский автомобиль.

Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Хинель Севского района. […] К сожалению, ранения получили два мирных жителя, — указал Богомаз.

По предварительной информации, удар был нанесен украинскими FPV-дронами. В результате атаки пострадали мужчина и женщина, которые находились в автомобиле. Оба были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы и правоохранительные органы. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Губернатор Богомаз охарактеризовал произошедшее как очередную террористическую атаку со стороны ВСУ. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, за их здоровьем следят врачи.

