21 августа 2025 в 22:58

Два человека оказались в больнице из-за ударов ВСУ по Брянской области

Богомаз: два мирных жителя ранены из-за ударов БПЛА по Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Севского района Брянской области с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате инцидента ранения получили два мирных жителя села Хинель, где под удар попал гражданский автомобиль.

Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Хинель Севского района. […] К сожалению, ранения получили два мирных жителя, — указал Богомаз.

По предварительной информации, удар был нанесен украинскими FPV-дронами. В результате атаки пострадали мужчина и женщина, которые находились в автомобиле. Оба были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы и правоохранительные органы. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Губернатор Богомаз охарактеризовал произошедшее как очередную террористическую атаку со стороны ВСУ. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, за их здоровьем следят врачи.

Ранее сообщалось, что сразу 19 поездов задерживаются из-за ночной атаки беспилотников по участку Россошь – Сохрановка в Воронежской области. В Москву опаздывают поезда № 11 из Анапы, № 143 из Кисловодска, № 125 из Новороссийска, № 217 из Анапы, в Санкт-Петербург — № 135 из Махачкалы и № 49 из Кисловодска. В РЖД уточнили, что максимальное время задержки на утро 21 августа составляет около четырех часов.

